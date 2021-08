Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Filae : MyHeritage rachète 90,9% du capital information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Filae annonce la signature d'accords par lesquels MyHeritage fait l'acquisition de 90,91% du capital et 89,11% des droits de vote de Filae, auprès de Geneanet et Trudaine Participations d'une part, et des fondateurs et actionnaires historiques de Filae, d'autre part. Compte tenu de l'annulation envisagée par Filae de ses 55.321 actions auto-détenues, ces pourcentages de détention seraient portés à 94,06% du capital et à 92,13% des droits de vote de la société de services généalogiques. MyHeritage déposera donc, à titre obligatoire, une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Filae qu'il ne détiendra pas, à un prix unitaire de 20,75 euros, suivie d'un retrait obligatoire. Filae sera ensuite radié de la cote d'Euronext Growth.

Valeurs associées FILAE Euronext Paris +4.12%