Filae : annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Filae indique que son conseil d'administration, réuni le 3 août, a décidé de réduire le capital social, par voie d'annulation des 55.321 actions auto-détenues représentant environ 3,35% du capital social de la société de services généralogiques. Par ailleurs, le conseil a décidé de procéder au remboursement anticipé de l'intégralité des obligations convertibles en circulation émises en juin 2019 et souscrites par deux fonds gérés par Vatel Capital. Au 31 juillet, il demeurait 291.125 obligations à rembourser.

