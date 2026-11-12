Figure Technology en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

** L'action de Figure Technology Solutions FIGR.O , société de crédit spécialisée dans la blockchain, progresse de 9 % à 26 , 40 dollars

** La société annonce un Ebitda ajusté de 163,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 85 ,4 millions de dollars il y a un an, tandis que son chiffre d'affaires a bondi de 84 % en glissement annuel pour atteindre 287 millions de dollars

** “Ce trimestre a été un trimestre record pour Figure, marqué par une nouvelle croissance trimestrielle consécutive de plus de 100 % en volume et par l’expansion rapide de notre place de marché à faible intensité capitalistique”, a déclaré le directeur général Michael Tannenbaum

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 34,3 % depuis le début de l'année