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Figure Technology en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 19:39

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** L'action de Figure Technology Solutions FIGR.O , société de crédit spécialisée dans la blockchain, progresse de 9 % à 26 , 40 dollars

** La société annonce un Ebitda ajusté de 163,6 millions de dollars au troisième trimestre, contre 85 ,4 millions de dollars il y a un an, tandis que son chiffre d'affaires a bondi de 84 % en glissement annuel pour atteindre 287 millions de dollars

** “Ce trimestre a été un trimestre record pour Figure, marqué par une nouvelle croissance trimestrielle consécutive de plus de 100 % en volume et par l’expansion rapide de notre place de marché à faible intensité capitalistique”, a déclaré le directeur général Michael Tannenbaum

** Compte tenu de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une baisse de 34,3 % depuis le début de l'année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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