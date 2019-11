FIGEAC AERO vise une progression de l'Ebitda courant sur l'ensemble de l'exercice

Pour l'exercice 2019-2020, malgré une année pénalisée par le ralentissement des cadences de certains programmes, l'arrêt de l'A380, du CRJ et l'impact du Boeing 737 MAX, Figeac Aéro entend délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l'Ebitda courant et générer des free cash-flows positifs.

Sur l'ensemble du premier semestre 2019-2020, le chiffre d'affaires atteint 220,9 millions d'euros, en progression de 9,4% à données publiées et de 7% en organique, " malgré un marché difficile ".

(AOF) - Figeac Aéro a réalisé mercredi soir son point d'activité au titre de son premier semestre 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, l'équipementier aéronautique a publié un chiffre d'affaires de 108,7 millions d'euros sur la période, en hausse de 10,4% à données publiées et de 8,2% à périmètre et taux de change constants. Figeac Aéro a salué « un bon niveau d'activité ».

