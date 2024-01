Figeac Aero vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'au moins 10% d'ici 2028

L'équipementier aéronautique Figeac Aero, qui a fait l'objet d'une restructuration financière après l'effondrement de son activité pendant la pandémie, vise une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires "supérieure à 10%" d'ici 2028, a annoncé mardi le groupe.

( AFP / PASCAL PAVANI )

L'entreprise, basée dans le Lot et spécialisée dans la sous-traitance de pièces métalliques pour l'aéronautique, notamment les aérostructures (fuselage, empennage, voilures) ambitionne ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 550 millions et 600 millions d'euros sur son exercice décalé 2027-2008.

C'est 70% de plus qu'au cours du dernier exercice et 30% de plus "par rapport au plus haut historique de mars 2020", affirme le groupe, en présentant son plan stratégique baptisé Pilot 28.

Pour cela, Figeac Aero explique dans un communiqué s'appuyer sur les hausses de cadence engagées par les avionneurs, constatant que "l'aéronautique civile est embarquée dans un nouveau cycle de croissance de long terme". Il compte également agrandir ses parts de marché, principalement aux Etats-Unis, et engager pour 80 à 100 millions d'euros de nouvelle affaires à l'horizon 2028.

"Il s'agit d'une feuille de route ambitieuse axée sur une croissance rentable et responsable qui nous permettra d'accélérer significativement notre désendettement", plaide son PDG Jean-Claude Maillard, cité dans le communiqué.

Le groupe entend également réduire son empreinte carbone et gagner en compétitivité, notamment en développant la fabrication additive ou de nouveaux procédés d'usinage.

Il prévoit aussi "l'intensification des transferts de production vers les sites" où les coûts sont moins élevés, afin d'atteindre "entre 35% et 40% du volume d'affaires total", contre 30% aujourd'hui.

Outre la France, Figeac Aero dispose de sites de production aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie.

Le plan Pilot 28 doit lui permettra de ramener sa dette nette à environ 200 millions d'euros à la fin de l'exercice 2027-2028, contre 287,3 millions d'euros au 30 septembre.