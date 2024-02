Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aéro: unité de production inaugurée au Maroc information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce avoir inauguré la nouvelle unité de production de sa filiale marocaine, située au coeur du Technopôle de l'Aéroport Mohammed V de Casablanca, unité dont la montée en cadence progressive devrait atteindre sa vitesse de croisière d'ici fin 2024.



Fruit d'une étroite coopération entre ses équipes françaises et marocaines et celles de Safran Nacelles, cette nouvelle unité s'étendant sur 4.000 m² permet l'usinage de pièces complexes de grande dimension.



'À ce titre, ce nouveau site est dédié à la production de pièces à forte valeur ajoutée pour la nacelle de l'Airbus A320neo équipé de moteurs LEAP-1A - un programme à fort potentiel de croissance', précise l'équipementier aéronautique.





