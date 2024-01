Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aero: un nouveau plan stratégique dévoilé information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Figeac Aero a annoncé mercredi avoir engagé un nouveau plan stratégique destiné à accélérer significativement son désendettement, une annonce accueillie sans grande effusion à la Bourse de Paris.



A 9h30, le titre de l'équipementier aéronautique - qui a repris plus de 35% ces trois derniers mois - grappille 0,4% dans un marché parisien en léger repli (-0,1%).



Dans un communiqué, Figeac précise que son plan - baptisé 'Pilot 28' - a pour objectif d'intensifier sa performance commerciale, financière et extra-financière.



Cette feuille de route qualifiée d''ambitieuse' vise notamment un volume de nouvelles affaires compris entre 80 et 100 millions d'euros à l'horizon 2027/2028, dont la majorité en provenance de l'aéronautique civile.



Le groupe anticipe par ailleurs une accélération de sa génération de trésorerie, prévoyant un quasi-doublement de son 'cash flow libre' à l'horizon 2027/28, à environ 50 millions d'euros, tout en maintenant une marge d'EBITDA courant supérieure à 16%.



Ce développement est censé lui permettre d'accélérer son désendettement et d'atteindre un levier financier compris entre 2x et 2,5x en mars 2028, soit une dette nette d'environ 200 millions d'euros.



D'ici là, son objectif est de franchir le seuil de 4x autour de mars 2025, puis de 3x autour de mars 2026.



A plus court terme, l'entreprise se dit bien partie pour atteindre les prévisions de son précédent plan stratégique 'Route 25' et maintient ses perspectives établies pour mars 2024 et mars 2025.



Le résultat opérationnel et le résultat net devraient ainsi être positifs respectivement à partir de mars 2024, et mars 2025, avec une rentabilité des capitaux investis (ROCE) attendue au-dessus du seuil des 10%.





