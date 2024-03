Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aéro: trois marchés gagnés en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce le gain de trois nouveaux marchés de pièces d'aérostructures auprès de clients nord-américains, représentant en vitesse de croisière un chiffre d'affaires annuel cumulé d'environ six millions d'euros, sans nécessiter d'investissements capacitaires.



La durée des contrats s'étale entre trois et cinq ans. D'une valeur totale combinée de près de 20 millions d'euros, les premières facturations auront lieu au cours de l'exercice 2024-25 avec une montée en puissance sur l'exercice suivant.



'Particulièrement diversifiés, ces trois nouveaux marchés illustrent l'étendue du savoir-faire de Figeac Aéro dans le domaine des pièces d'aérostructures en aluminium', indique l'équipementier aéronautique français.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +0.36%