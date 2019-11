Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro : solide premier semestre 2019/2020 Cercle Finance • 20/11/2019 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le groupe Figeac Aero annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 108,7 millions d'euros sur la période de juin à septembre 2019, en croissance de +10,4% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. En organique, l'activité sur le trimestre est en progression de +8,2%. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires est de 220,9 millions d'euros, en progression de +9,4%. En organique, la croissance d'activité au 30 septembre 2018, s'élève à +7%. 'Pour l'exercice 2019/20, malgré une année pénalisée par le ralentissement des cadences de certains programmes, l'arrêt de l'A380, du CRJ et l'impact du Boeing 737 MAX, Figeac Aéro devrait délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l'EBITDA courant et générer des free cash-flows positifs', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +0.18%