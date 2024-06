Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aéro: signe deux contrats pour un total de 90 ME information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux contrats portant sur des pièces de monocouloirs civils, pour une valeur totale avoisinant 90 ME.



Portant sur de nombreuses références tant en titane qu'en aluminium pour les programmes monocouloirs récents de l'Airbus A220 et du Boeing 737 MAX, ces deux contrats mobilisent l'ensemble des métiers du Groupe et impliquent plusieurs de ses sites majeurs en France et à l'étranger.



Ils sont également le fruit de partenariats de long terme noués avec des acteurs majeurs de l'aéronautique civile mondiale, combinant extension de la durée de contrat, gain de parts de marché et nouvelles références externalisées par le client pour la première fois.





Valeurs associées FIGEAC AERO 6.44 EUR Euronext Paris -3.01%