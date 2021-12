Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: report de la publication des semestriels information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Groupe Figeac Aéro annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2021 (clos le 30 septembre 2021). Cette décision a été prise en raison des discussions en cours de finalisation avec Tikehau Ace Capital et les différents prêteurs du Groupe.



La date de publication des résultats semestriels 2021, initialement prévue le 15 décembre 2021 post Bourse, a été reportée au 28 décembre 2021 après Bourse, à l'issue du Conseil d'administration, prévu à l'effet d'arrêter les comptes au 30 septembre 2021.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +0.18%