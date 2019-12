Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro : progression de l'activité de +11,1% au S1 Cercle Finance • 17/12/2019 à 18:36









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro publie ce soir un bénéfice net au 30 septembre 2019 corrigé des effets de change latents de 2,26 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant de 13,65 millions d'euros (contre 17 millions, pour la même période un an plus tôt). Au titre du premier semestre de son exercice 2019/2020, l'équipementier aéronautique enregistre par ailleurs un chiffre d'affaires de 224,5 millions d'euros, en progression de 11,1%. A périmètre et taux de change constant, la croissance d'activité s'élève à 8,4%. 'Pour l'exercice 2019/20, dans un contexte de marché difficile, Figeac Aéro devrait délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats et afficher une stabilité de l'EBITDA courant. Le niveau de Free Cash-Flows pour l'exercice 2019/20 devrait rester maîtrisé, et bénéficiera dans le cadre du plan 2021/24 d'une réduction des capex à partir de l'exercice prochain (de 30 à 40% en année pleine). L'exercice en cours sera impacté par des éléments conjoncturels', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris 0.00%