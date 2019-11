Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aero : profite d'une analyse positive Cercle Finance • 21/11/2019 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% profitant d'une analyse positive. Midcap Partners confirme son conseil d'achat sur l'action ainsi que sa cible de 16 euros après le point trimestriel de l'équipementier aéronautique. La croissance organique des ventes du 2e trimestre décalé du groupe, soit 8,2% et 108,7 millions d'euros de facturations, est conforme aux attentes des analystes, et 'largement supérieure à celle du secteur', indique une note. Et ce en dépit des conséquences des problèmes du Boeing 737 Max sur la production de moteur LEAP par Safran, l'un des clients de Figeac Aéro. Mais les analystes en tenaient déjà compte.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +1.42%