Figeac Aéro : nette baisse après les semestriels

(CercleFinance.com) - Le titre Figeac Aéro s'affiche en nette baisse ce mercredi (-5,6%), au lendemain d'une publication semestrielle qui a manifestement déçu les investisseurs. 'La société a commencé à ressentir les effets du ralentissement (A330, A350, B787...) ou de l'arrêt (A380 et CRJ) de certains contrats matures alors même que les nouvelles affaires n'ont pas encore atteint leur niveau de rentabilité normatif', commentait ce matin Oddo BHF, qui reste à l'achat sur la valeur. 'Certes, l'ajustement sur l'exercice sera important (c8% au niveau de l'EBITDA courant) mais l'essentiel est purement conjoncturel ce qui devrait amoindrir l'ajustement sur les exercices suivants. Figeac va également mettre en place un plan permettant de compenser la baisse d'activité sur le Leap (repositionnement des salariés et rapatriement de la sous-traitance) afin de limiter l'impact cash', relève le broker, qui confirme au passage son objectif de cours de 15,50 euros.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris -5.89%