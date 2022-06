Figeac Aero: net changement de la structure actionnariale information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 17:33

(CercleFinance.com) - Le concert composé du groupe familial Maillard (constitué de Jean-Claude Maillard et la société civile Maillard et Fils)

et de Ace Aéro Partenaires a déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le 20 juin 2022, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société FIGEAC AERO et détenir 81,05% du capital et 87,56% des droits de vote de cette société.