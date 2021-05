Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aero : le titre grimpe après un point d'activité Cercle Finance • 28/05/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - Figeac Aero progresse de plus de 6% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur son activité dans la soirée d'hier. Le spécialiste de l'aéronautique - qui fournit des pièces de structure en alliages légers et en métaux durs à Airbus et Boeing - a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 201,2 millions d'euros au titre de son exercice 2020/21 (clos le 31 mars 2021), soit un repli de 55,4% par rapport à l'exercice précédent. La société fait néanmoins état d'une amélioration de son activité au second semestre, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de plus de 13% par rapport au premier. Figeac, qui estime que le 'point bas' de la crise a été atteint au cours du premier semestre, ajoute avoir généré un EBITDA courant positif sur le second semestre, une amélioration qui devrait permettre d'équilibrer les pertes opérationnelles du premier semestre. L'entreprise anticipe maintenant une reprise 'graduelle' de son activité, notamment sur le segment des long-courriers, une annonce qui se traduisait par un gain de 6,8% en Bourse vendredi dans les premiers échanges.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +5.00%