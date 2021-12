Figeac Aéro: l’Ebitda repasse dans le vert au premier semestre information fournie par AOF • 29/12/2021 à 10:16



(AOF) - Figeac Aéro progresse de 2,28% à 5,83 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats provisoires au titre du premier semestre 2020-2021 (avril à septembre). L’équipementier aéronautique a publié une perte nette (part du groupe) de 21,9 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 51,1 millions un an plus tôt. Pour sa part, l’Ebitda courant repasse dans le vert à 11,7 millions d’euros, contre -6,7 millions d’euros un an plus tôt.



Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 119,9 millions d'euros lors du premier semestre 2021-2022, soit une hausse de 27% à données publiées et de 30,4 % à périmètre et change constants.



"Le niveau d'activité du groupe sur le premier semestre 2021-2022 confirme la reprise progressive du secteur aéronautique, ce qui nous rend plus confiant pour l'avenir", a commenté Jean-Claude Maillard, le PDG et fondateur de Figeac Aéro



"Par ailleurs, l'ensemble des initiatives entreprises dans le cadre du plan de performance ‘Transformation 21' portent leurs fruits et nous permettent d'afficher une forte amélioration de notre rentabilité opérationnelle", a ajouté le dirigeant.



Au 30 septembre 2021, Figeac Aéro bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 millions d'euros lui permettant de faire face à ses échéances court terme. De leur côté, les dettes financières nettes ressortent à 344 millions d'euros (337,2 millions hors IFRS 16).



Au final, Figeac Aéro a réaffirmé sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Pour son exercice en cours, qui s'achèvera fin mars 2022, l'équipementier aéronautique vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 250 et 300 millions (soit une croissance comprise entre 22,2% et 46,6%), un Ebitda courant à deux chiffres et des free cash-flow positifs.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.