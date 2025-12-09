Figeac Aéro, JCDecaux, Medincell, Nexans... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Argan

Argan a signé un bail en état futur d'achèvement avec Jung Logistique pour la réalisation d'un nouvel ensemble logistique de 30 000 mètres carrés, à Tournan-en-Brie (Seine et Marne). L'entrepôt sera composé de quatre grandes cellules de stockage de 7 200 mètres chacune. Le site sera équipé de la solution Aut0nom, l'entrepôt produisant sa propre énergie. Une centrale de 400kWc dédiée à l'autoconsommation de Jung Logistique sera installée en toiture. Cette dernière sera complétée par des batteries de stockage d'une capacité de 300kWc.

Figeac Aéro

Au premier semestre de l'exercice 2025/2026, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires de 215,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), contre 200 millions d'euros au premier semestre 2024/2025. L'activité est tirée par les activités Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités défense & énergie.

Innelec Multimedia

La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licence.

JCDecaux / Carrefour / Carmila

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour, Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH (Publicité digitale sur écrans) indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu'une offre OOH (Publicité traditionnelle) et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu'aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

Medincell

Sur le semestre clos le 30 septembre, Medincell a vu sa perte nette se creuser en passant de 14,568 à 16,078 millions d'euros. En revanche, le résultat opérationnel s'est légèrement amélioré, même s'il est toujours négatif à hauteur de 6,612 millions d'euros, contre -7,529 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 34,66%, pour s'établir à 11,608 millions d'euros.

Nexans

"En réponse à des articles récemment parus dans des médias locaux chypriotes au sujet du projet Great Sea Interconnector, Nexans réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client. Dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps. Depuis le lancement du projet Great Sea Interconnector, Nexans continue d'accompagner son client et a reçu des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector", a réagi Nexans.

Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format livrera ses résultats du premier semestre.