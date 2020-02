Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro : hausse de +3,1% des revenus au T3 Cercle Finance • 04/02/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Figeac Aero annonce ce soir un chiffre d'affaires de 118,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre de son exercice, en hausse de +5,7% en données publiées. En organique, les revenus s'affichent en hausse de +3,1%. 'A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires de FIGEAC AÉRO s'élève à 313,9 ME en progression de +9,2% (+6,5% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+10,4% en publié et +7,4% à pcc) et les autres activités affichent une légère hausse d'activité (+1,5% en publié et +0,9% à pcc)', développe Figeac Aero.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +2.07%