Figeac Aéro, Gl events, Schneider Electric... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Biomérieux

Le spécialiste des tests et du diagnostic précisera ses résultats du premier semestre.

DMS

DMS Group (spécialiste français des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie) annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JPI Healthcare Solutions pour la vente de mobiles de radiologie M1 sur le marché américain et à l'international. Cette collaboration va renforcer son empreinte sur l'ensemble des marchés couverts par JPI Healthcare Solutions, notamment le marché américain reconnu comme le plus dynamique et le plus lucratif pour les solutions d'imagerie médicale mobile haut de gamme.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a remporté le marché public lancé par Vannes Agglomération en mars 2024 pour la fourniture, l'installation et la maintenance de 10 centrales photovoltaïques, dans le cadre d'un groupement d'entreprises composé de trois autres acteurs régionaux. Ce contrat se compose d'une tranche ferme et de 10 tranches optionnelles pour un montant total de près de 6 millions d'euros, dont plus de la moitié au bénéfice d'Entech.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique rendra compte de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Gl Events

Le spécialiste de l'événementiel présentera ses résultats du premier semestre.

Mare Nostrum

Mare Nostrum, expert des ressources humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination d'Ingrid Boulanger en qualité de directrice commerciale du réseau Neptune RH, spécialisé dans le recrutement. Elle a pour mission de piloter l'activité des cabinets de recrutement, d'assurer le développement commercial de la marque ainsi que l'animation du réseau. Ingrid Boulanger dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans le monde du recrutement. Après une expérience entrepreneuriale, elle découvre le secteur du recrutement au sein du cabinet Partner.

Schneider Electric

Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, a lancé le 27 août 2024, une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en deux tranches respectivement de maturité 6 ans avec un coupon fixe de 3% et 12 ans avec un coupon fixe de 3,375%. Cette transaction permet au groupe d'allonger la durée moyenne de sa dette et de renforcer sa liquidité.

Séché Environnement

Le spécialiste de gestion des déchets et des services à l'environnement communiquera ses résultats du premier semestre.

Sogeclair

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique annoncera ses résultats du premier semestre.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance pour le monde agricole divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.