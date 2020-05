Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro : en hausse, un broker apprécie le CA du T4 Cercle Finance • 27/05/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Le titre Figeac Aero avance de +14% ce mercredi, alors cique l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'Neutre' sur celui-, même s'il relève un chiffre d'affaires, au quatrième trimestre, supérieur à ses attentes. 'Même si la situation reste tendue en raison du manque de visibilité sur le Max et les cadences des avionneurs, nous accueillons l'obtention du PGE avec bienveillance puisqu'il écarte un scénario pessimiste et offre une visibilité de plus de 2 ans', commente le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 4,40 euros. Aux cours actuels, il laisse (tout de même) entrevoir un potentiel de hausse de +49%.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +13.05%