Figeac Aéro: des résultats annuels en amélioration

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net part du groupe de -41,9 millions d'euros, en amélioration de 15,3 millions, et un EBITDA courant de 32,3 millions d'euros, soit un taux de marge en hausse de 10,5 points à 11,5% du chiffre d'affaires.



L'équipementier aéronautique a réalisé un chiffre d'affaires de 281,9 millions, en croissance de 37,8% (+36,5% à périmètre et changes constants) qui 'confirme la reprise progressive du secteur, portée par les montées en cadence confirmées par les donneurs d'ordre'.



Fort de ces résultats conformes à ses objectifs, Figeac Aéro reste confiant dans l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024-25, dont un chiffre d'affaires entre 400 et 430 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA courant entre 67 et 73 millions.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris -0.80%