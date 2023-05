Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: croissance de 21% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro affiche un chiffre d'affaires en croissance de 21,1% à 341,4 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2022-23 (clos fin mars), avec une croissance organique de 14%, conformément à ses objectifs annuels.



'Cette performance reflète principalement la hausse des cadences de production des grands industriels du secteur, avec lesquels Figéac Aero continue de renforcer ses partenariats', explique-t-il, mentionnant aussi des initiatives de répercussion de l'inflation.



L'équipementier aéronautique confirme ses objectifs 2022-23 d'un EBITDA courant de 38 à 42 millions d'euros et de free cash-flows positifs, ainsi que ses objectifs 2024-25 d'un CA entre 400 et 430 millions d'euros et d'un EBITDA courant entre 67 et 73 millions.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +1.03%