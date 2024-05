Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aéro: bien orienté après son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro grimpe de 4% au lendemain de l'annonce par l'équipementier aéronautique d'un chiffre d'affaires de 397,2 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, en croissance de 16,3% (+19,3% en organique) et supérieur de 3,2% à l'attente d'Oddo BHF.



Cette dynamique, qui se reflète aussi dans une progression du carnet de commandes à 3,9 milliards d'euros à fin avril, amène la direction à relever ses autres objectifs annuels, pour viser un EBITDA courant entre 50 et 53 millions d'euros et un FCF entre 20 et 24 millions.



'Cette publication démontre à nos yeux que la société a fixé des objectifs court et moyen terme intégrant un matelas suffisamment important pour encaisser des chocs', réagit Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 6,5 à 7,1 euros.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +4.42%