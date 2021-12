Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 13:18









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro gagne 2% après la publication par l'équipementier aéronautique d'une perte nette part du groupe du premier semestre 2021-22 réduite à -21,9 millions d'euros, pour un EBITDA courant positif à +11,7 millions et un chiffre d'affaires en progression de 27% à 119,9 millions.



'Au regard de ce bon début d'exercice, nous confirmons nos perspectives de chiffre d'affaires, de rentabilité et de free cash-flows pour l'exercice en cours, largement confortées par les dernières annonces des constructeurs', commente son PDG Jean-Claude Maillard.



'Figeac dispose désormais d'une structure de coûts particulièrement compétitive, d'une exposition importante dans les pays 'best costs' et d'un parc industriel permettant de limiter les Capex au moins jusqu'en 2025-26', réagit Oddo BHF après cette publication.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +2.11%