Figeac Aéro : baisse de 55,29% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 07/09/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a enregistré un chiffre d'affaires de 50,2 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020), en baisse de 55,29% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, l'évolution trimestrielle du Groupe est en repli de 55,32%. La division Aérostructures, déjà affectée par l'arrêt de production du programme du Boeing 737 Max, affiche une forte contraction de son activité (-59,98% en publié et -59,94% à pcc). Le chiffre d'affaires des autres activités s'inscrit en baisse de 3,2 ME.

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +2.84%