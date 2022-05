Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: avancée dans la restructuration financière information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:50









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce que l'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière a été approuvé à une très large majorité, dans le cadre de l'assemblée générale des porteurs d'ORNANE.



Par ailleurs, à l'issue de la période de rachat partiel des ORNANE, l'équipementier aéronautique indique avoir reçu des demandes de rachat portant sur 824.609 ORNANE, représentant une valeur nominale totale de 21,2 millions d'euros.



Dans la mesure où les demandes de rachat formulées par les porteurs sont supérieures au montant de l'enveloppe de 18,6 millions consacrée par la société, toutes les demandes reçues seront réduites proportionnellement à ce montant.





