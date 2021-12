Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Figeac Aéro: amélioration des résultats au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 07:50









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2021-22 en forte amélioration à -21,9 millions d'euros, contre -51,1 millions un an auparavant, pour un EBITDA courant qui est passé de -6,7 à +11,7 millions d'une année sur l'autre.



Confirmant la reprise de son secteur, l'équipementier aéronautique affiche un chiffre d'affaires de 119,9 millions d'euros, en progression de 27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants), la division aérostructures représentant 81,7% du total.



'Au regard de ce bon début d'exercice, nous confirmons nos perspectives de chiffre d'affaires, de rentabilité et de free cash-flows pour l'exercice en cours, largement confortées par les dernières annonces des constructeurs', commente son PDG Jean-Claude Maillard.





Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +2.98%