Figeac Aéro : accord de coentreprise en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro annonce la signature, avec SAMI (Saudi Arabian Military Industries), filiale à 100% du Fonds d'investissement public saoudien, et Dussur, d'un accord de coentreprise pour la création de SAMI Figeac Aéro Manufacturing (SFAM). Cette coentreprise vise à construire en Arabie Saoudite une usine de production de pièces d'aérostructures de haute précision. Les premières pièces produites seront des éléments en alliage léger (aluminium) et métaux durs (titane). La création de SFAM fait suite à la signature d'un protocole d'accord en 2019. Les actions de la nouvelle société seront réparties entre Figeac Aéro (en tant qu'actionnaire minoritaire) et SAMI Dussur Aeronautics (partenariat entre SAMI et Dussur).

Valeurs associées FIGEAC AERO Euronext Paris +4.78%