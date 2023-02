Fidelity sous-pondère désormais les marchés actions américains

(AOF) - « Nous restons légèrement sous-pondérés sur les actions » annonce Fidelity dans sa dernière allocation mensuelle. Le ralentissement imminent de la croissance incite le gestionnaire d’actifs à se méfier du risque actions à un moment où celles-ci semblent être valorisées en prévision d’une issue plus favorable.

Il est passé à sous-pondération sur les marchés américains, les valorisations n'étant pas très intéressantes. Fidelity juge qu'il existe de meilleures opportunités ailleurs. Au sein de cette classe d'actifs, il surpondère les actions émergentes en raison de l'abandon rapide par la Chine de sa politique zéro Covid. Pékin a par ailleurs mis l'accent sur la croissance et adopte des politiques monétaire et budgétaire plus favorables. Le pic du cycle du dollar pourrait également favoriser les performances des marchés émergents.

Le gérant conserve son opinion négative concernant l'Europe, car la Banque centrale européenne risque de durcir sa politique et de provoquer une récession. Il pense que la BCE surestime les pressions inflationnistes des mois à venir et court ainsi le risque d'un resserrement excessif.