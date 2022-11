Fidelity maintient une allocation d'actifs défensive

En ce qui concerne les actions, sur le plan géographique, le gérant continue de privilégier le marché refuge que représentent les États-Unis par rapport à l'Europe. " Les données réelles se maintiennent aux États-Unis malgré le resserrement monétaire de la Fed, tandis que la situation se détériore en Europe alors même que la BCE procède à un relèvement rapide de ses taux directeurs ", explique Fidelity. Il reste pour l'instant neutre vis-à-vis des marchés actions des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de l'Asie-Pacifique.

En dépit de la baisse des Bourses, le gestionnaire d'actifs estime qu'un examen objectif des valorisations et des prévisions de bénéfices laisse présager une nouvelle baisse des actifs risqués. En conséquence, il sous-pondère les actions et le crédit.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.