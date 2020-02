Fidelity International reste positif sur l'euro

(AOF) - Ce fut un début d'année difficile pour l'euro qui a baissé en raison de craintes sur la croissance et d'un dollar fort. Tel est le constat de Fidelity International dans son « Allocation Mensuelle » datée de février 2020. Cependant, avec un excédent du compte courant et des taux qui ne devraient pas baisser davantage, le gestionnaire d'actifs reste positif sur la devise européenne. En parallèle, Fidelity International juge le dollar survalorisé et demeure négatif sur la devise américaine.