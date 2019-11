Fidelity International relève son exposition globale au High Yield européen de neutre à positive

Les entreprises britanniques ont sous-performé depuis le référendum en faveur d'une sortie de l'UE et, dans la mesure où les défauts demeurent pour la plupart idiosyncratiques, les investisseurs ont accueilli favorablement le retour récent de ces entreprises sur le marché afin de lever des capitaux, explique l'expert.

(AOF) - « Nous avons relevé notre exposition globale au High Yield européen de neutre à positive », indique Andrea Iannelli, spécialiste en investissements obligataires chez Fidelity International, dans ses perspectives obligataires du mois de novembre. L'expert explique qu'un Brexit sans accord est devenu moins probable, que les bénéfices des entreprises au 3ème trimestre s'avèrent plus résistants que ce à quoi s'attendait le marché et que la BCE a repris son programme d'assouplissement quantitatif en novembre.

