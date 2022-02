Fidelity International recrute un responsable des solutions assurantielles pour l'Europe

(AOF) - Fidelity International annonce la nomination de Ghislain Perisse en tant que Responsable des Solutions Assurantielles pour l’Europe. Au sein de cette fonction nouvellement créée, il appuiera le développement des activités auprès des clients assureurs en Europe et travaillera en étroite collaboration avec les équipes commerciales institutionnelles et distribution. À moyen terme, Fidelity recrutera également un Responsable mondial de l'Assurance, soulignant ainsi l'importance stratégique de ses activités sur ce segment.

Ghislain Perisse rejoint les bureaux parisiens de Fidelity après avoir occupé la fonction de Responsable de la Stratégie d'Assurance pour la région EMEA chez Schroders. Il a également occupé des postes chez AXA Investment Manager et Morgan Stanley.

Annika Milz, Co-responsable de l'Institutionnel Europe chez Fidelity International, a déclaré : " Les assureurs intègrent de plus en plus les enjeux de développement durable au sein de leur processus d'investissement, tout en transférant leurs allocations vers des actifs privés dans le but d'obtenir des rendements diversifiés plus élevés. Les besoins de ces clients évoluent, c'est pourquoi nous avons pris la décision d'accorder une attention accrue sur ce domaine afin de les servir efficacement ".