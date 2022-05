Fidelity International souligne, enfin, que le potentiel de valorisation des actions des pays émergents et d'Asie-Pacifique a augmenté.

Dans le détail, Fidelity International est désormais surpondéré sur les actions américaines dans la mesure où la région est relativement plus isolée des chocs liés aux matières premières. En parallèle, le gestionnaire d'actifs maintient sa sous-pondération des actions européennes et est dorénavant sous-pondéré sur les actions japonaises en raison de la faiblesse des données économiques.

En conséquence, le gestionnaire d'actifs est sous-pondéré sur les actions et le crédit. Malgré les perspectives de croissance, il affiche une opinion neutre sur la duration en raison des inquiétudes que suscite l'inflation.

(AOF) - Dans son dernier point point d’allocation mensuelle, Fidelity International maintient son opinion prudente sur les actifs risqués en raison des risques à court terme d’inflation élevée, de la fermeté des banques centrales, de la baisse de la confiance des consommateurs et des industriels, et des mesures de confinement en Chine dues à la résurgence des cas de Covid.

