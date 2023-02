Fidelity International : l'inflation américaine risque de devenir persistante

(AOF) - Salman Ahmed, Global Head of Macro & Strategic Asset Allocation, Fidelity International, a commenté les dernières données sur l'inflation américaine. Selon lui, " la dernière publication de l'inflation, légèrement supérieure au consensus, a montré que la dynamique de l'inflation restait forte alors que le rythme de désinflation a ralenti. Avec un marché de l'emploi très fort qui entraîne le risque que l'inflation devienne persistante, nous pensons que la Fed va probablement renforcer son attitude de ‘ hawkish ‘ pour ramener l'inflation vers son objectif ".

