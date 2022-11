Fidelity apprécie le positionnement défensif que procure Investment Grade

La très forte volatilité et les importants risques extrêmes l'incitent peu à prendre des positions au sein de notre allocation en emprunts d'État. " Le niveau élevé d'incertitude causé par l'évolution de l'inflation, les politiques budgétaires face à la crise énergétique en Europe et le contexte politique nous amène à penser qu'à l'heure actuelle, une prise de risques ne serait pas rentable ", prévient Fidelity.

Fidelity reste sous-pondéré sur la dette émergente en devises fortes étant donné le renforcement du dollar et la hausse des rendements réels.

(AOF) - Dans son allocation mensuelle, Fidelity recommande de conserver une position défensive face à une inflation élevée, responsable du resserrement des conditions financières. Il considère cependant qu’un pic d’inflation ou un changement de discours des banques centrales pourrait l’amener à couvrir ses positions courtes étant donné son positionnement extrêmement baissier. S'agissant du crédit, le gestionnaire d'actifs préfère les émissions Investment Grade pour leur capacité défensive et leurs valorisations plus attractives.

