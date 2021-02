Fidelity adopte un positionnement neutre au regard des obligations souveraines américaines

(AOF) - Aux Etats-Unis, le momentum favorise une remontée des taux, compte tenu de l'orientation à la hausse de l'inflation, liée aux effets de base. « Si un risque de pic à court terme est envisageable, il est peu probable que les taux réels augmentent structurellement, sauf à constater la combinaison d'une politique budgétaire ambitieuse, d'une Fed moins accommodante et d'une baisse du taux d'épargne », estime Fidelity International, dans sa stratégie obligataire de février. Dans ce contexte, la société de gestion adopte un positionnement neutre au regard des obligations souveraines américaines.

