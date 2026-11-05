FICO, déjà mal en point, encaisse un nouveau coup dur après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la société d'évaluation de solvabilité Fair Isaac FICO.N recule de 8,6% à 641 dollars en pré-ouverture

** Les résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre aggravent la situation de l'entreprise, déjà mise à mal par une chute de près de 59% cette année

** Le bénéfice par action de FICO, s’établissant à 8,12 dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, est inférieur à l’estimation de 8,89 dollars – données compilées par LSEG

** La société n’a pas fourni de prévisions pour l’exercice 2027, invoquant une “transition tarifaire” et des “défis liés au marché hypothécaire”

** “Même si nous nous attendons à ce que les investisseurs soient déçus par le manque de détails concernant la stratégie de FICO pour préserver sa part de marché, cette approche plus prudente servira probablement mieux les intérêts de la société à long terme”, écrivent les analystes de Jefferies

** FICO est dans le collimateur du directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, qui a critiqué à plusieurs reprises la société pour ses coûts prétendument élevés pour les consommateurs