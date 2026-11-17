FICHIER AUTOMATIQUE-Le fait de limiter la mention « Made in Europe » à l'Union européenne constitue-t-il un coup dur pour le secteur automobile ?

Bonjour de Londres! L'Union européenne et la Grande-Bretagne tiennent un sommet ce vendredi, et le point principal à l'ordre du jour est le "Made in Europe", c'est-à-dire les règles relatives au contenu local qui visent à obliger les Chinois à produire des véhicules électriques au sein de l'Union.

Mais ces règles excluent la Grande-Bretagne, la Turquie, le Maroc et d’autres pays qui font partie de l’écosystème automobile européen.

Les constructeurs automobiles présents dans ces pays affirment qu’au lieu d’aider l’Europe, exclure ces pays causera au contraire un préjudice généralisé.

Ce qui nous amène au dossier automobile d’aujourd’hui…

Qu'est-ce qui relève de l'Europe?

Peut-on investir dans le secteur automobile allemand ?

La course aux acheteurs de voitures de luxe en Inde

L’Europe s’autodétruit-elle?

À première vue, le label "Made in Europe" semble être exactement ce dont l’UE a besoin.

Les constructeurs automobiles chinois gagnent des parts de marché à un rythme sans précédent, atteignant 10,7 % du marché au deuxième trimestre.

Pour mettre cela en perspective, les constructeurs japonais détiennent à peu près la même part de marché en Europe. Mais ce qui a provoqué une onde de choc dans l’industrie automobile du continent, c’est que, alors qu’il a fallu environ quatre décennies aux Japonais pour atteindre ce niveau de part de marché, les Chinois y sont parvenus en à peu près trois ans.

Les constructeurs traditionnels font valoir qu’obliger les Chinois à produire dans l’UE avec les mêmes coûts de production permettrait aux acteurs locaux d’être compétitifs, alors qu’ils n’ont aucune chance face aux voitures importées de Chine.

Mais certains au sein de l’Union souhaitent définir le "Made in Europe" comme se limitant strictement à l’UE – en excluant le Royaume-Uni, la Turquie, le Maroc et d’autres pays. Les dirigeants du secteur automobile affirment que c’est là que le bât blesse.

J’ai abordé ce sujet aujourd’hui avec Jim Baumbick, président de Ford en Europe, qui a qualifié l’exclusion d’autres marchés de "définition même de l’autodestruction".

Vous pouvez en savoir plus ici: .

Changer les règles du jeu

L’argument principal de Baumbick est que, à l’instar d’autres constructeurs automobiles traditionnels, Ford a investi des milliards de dollars en se basant sur les règles du jeu actuelles.

Les ingénieurs du constructeur américain basés en Grande-Bretagne et en Allemagne ont conçu le fourgon Transit d’une tonne – longtemps le fourgon le plus vendu en Europe dans ce segment. Ford utilise ensuite des moteurs thermiques et électriques, ainsi que des pièces provenant de fournisseurs de l’UE, pour commercialiser ce fourgon dans toute l’Europe.

Tout cela s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement qui s’est développée progressivement au fil des décennies selon les règles du jeu actuelles.

Ford indique que plus de 50 % des pièces du Transit sont fournies par des équipementiers basés dans l’UE et que plus de 30 % proviennent du Royaume-Uni et de la Turquie.

"Nous avons réalisé des investissements colossaux", m’a confié Baumbick. "Mais je ne peux pas continuer à investir pour mon entreprise si je dois ensuite faire face à une hausse des coûts parce que les règles du jeu ont changé."

C’est l’argument que la Grande-Bretagne, la Turquie et le Maroc avancent également pour être inclus dans le label "Made in Europe".

La Turquie, par exemple, fait valoir que les chaînes d’approvisionnement automobiles communes soutiennent plus de 250 000 emplois dans l’UE. Le lobby automobile britannique et son équivalent européen, l’ACEA, affirment que l’exclusion du Royaume-Uni menace des relations commerciales représentant 88 milliards de dollars par an.

"Des règles du jeu équitables"

Au-delà de la question épineuse de savoir quels pays inclure dans la définition européenne de l’UE, Baumbick est tout à fait favorable à l’initiative "Made in Europe".

Son argumentation rejoint celle de François Provost, directeur général de Renault.

Provost affirme qu’il ne peut pas rivaliser avec l’avantage de coût de 30 à 40 % dont bénéficient les constructeurs automobiles chinois lorsqu’ils importent des voitures en Europe, mais se dit prêt à concurrencer les Chinois s’ils sont contraints de produire localement.

"Nous essayons de rivaliser avec la Chine", déclare Baumbick. "Mais cela signifie-t-il que la Chine peut investir en Europe? Bien sûr."

Baumbick utilise une analogie avec le football – pardon, le soccer pour les non-Européens – pour illustrer le fait que les Chinois construisent des voitures en Europe, ce qui reviendrait à avoir "11 hommes ou femmes d’un côté et 11 hommes ou femmes de l’autre".

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné, les constructeurs automobiles chinois n’attendent pas que l’UE décide de ce qui est européen et de ce qui ne l’est pas: ils vont déjà de l’avant avec des projets visant à fabriquer des voitures qui répondront aux critères du "Made in Europe" dès le premier jour.

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Les hauts et les bas de l’Allemagne

La semaine a été marquée par de forts contrastes pour le secteur automobile allemand.

Tout d’abord, notre collègue de Reuters, Ilona Wissenbach, a révélé en exclusivité que Mercedes-Benz suspendait tous ses investissements dans ses usines allemandes et envisageait des fermetures d’usines pour faire face au coût élevé de la construction automobile dans son pays d’origine.

"Nous voulons tous éviter à tout prix les fermetures d’usines", a déclaré Britta Seeger, membre du directoire, dans une note consultée par Reuters. "Malheureusement, nous devons désormais étudier cette option plus en détail."

Vous pouvez lire l’article complet ici: .

C’est le même refrain que celui de Volkswagen: les coûts de main-d’œuvre et d’énergie en Allemagne sont tout simplement beaucoup trop élevés, ce qui oblige le deuxième constructeur automobile mondial en termes de ventes à entreprendre la plus grande restructuration de son histoire .

Le grand équipementier allemand Schaeffler procède également à des suppressions d’emplois et à des fermetures de sites en Allemagne , invoquant la faiblesse de la demande pour les voitures à moteur thermique.

Et pourtant, cette semaine, Tesla a annoncé un investissement de 3,3 milliards de dollars dans son usine allemande située près de Berlin afin de lancer la production de Cybercabs.

Le projet de Tesla pourrait faire de son usine de Grünheide la plus grande usine automobile d’Allemagne.

Il ne fait aucun doute que le puissant syndicat allemand IG Metall aura remarqué cette incohérence, et celle-ci pourrait être abordée lors des négociations sociales difficiles avec les constructeurs automobiles allemands dans les semaines à venir.

La course au haut de gamme en Inde

Les constructeurs automobiles mondiaux se livrent à une course effrénée pour s’implanter sur le marché indien des voitures de luxe.

Comme le rapporte notre collègue de Reuters, Aditi Shah, la semaine dernière, le constructeur chinois BYD a lancé en Inde sa marque de luxe Denza , suivi de près par l’annonce de BMW concernant le lancement de sa marque Alpina sur ce marché l’année prochaine.

Le marché indien des voitures de luxe est aujourd’hui minuscule. Il ne représentait que 1 % des ventes l’année dernière, mais devrait atteindre 5 % d’ici 2030.

Les marques de luxe européennes ont essuyé un revers en Chine; tout nouveau marché présentant un potentiel de croissance constitue donc pour elles un choix naturel.

Et l’Inde attire les Chinois, même si elle applique des règles d’investissement strictes aux pays avec lesquels elle partage une frontière terrestre, ce qui a empêché BYD et ses concurrents d’injecter des capitaux dans le pays pour y construire une usine.

L’Inde impose également des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les véhicules chinois.

Les constructeurs automobiles chinois sont tellement désireux de prendre pied sur le marché indien qu’ils tenteront d’y vendre leurs véhicules même s’ils ne bénéficient pas de l’avantage en termes de coûts dont ils jouissent ailleurs.

TOURS DE PISTE

Le syndicat United Auto Workers a exhorté les principaux législateurs américains à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine lorsque les démocrates prendront le pouvoir, invoquant des inquiétudes concernant les constructeurs automobiles chinois, selon une lettre consultée par Reuters.

La coentreprise de Volkswagen dédiée aux véhicules électriques en Chine n’a prévu aucun nouveau modèle pour 2027 ni pour 2028, ont déclaré deux personnes proches du dossier, après que sa série ID. UNYX n’ait pas répondu aux attentes en matière de ventes.

Le constructeur italien de voitures de sport Lamborghini a déclaré que la guerre entre les États-Unis et l’Iran ne perturbait plus les livraisons vers la région, mais la marque de luxe détenue par Volkswagen a averti que les perspectives restaient très incertaines.

Tesla a déclaré qu’elle invitait certains clients à acheter le Cybercab pour un usage personnel, marquant ainsi une avancée vers la livraison de véhicules entièrement autonomes à ses clients.

Renault prévoit d’embaucher 2 000 personnes dans ses usines françaises d’ici 2028 pour répondre à la demande en véhicules électriques, tout en supprimant jusqu’à 1 000 postes de cadres par le biais de départs volontaires.

Stark Future est devenue la première entreprise européenne de motos électriques à atteindre le statut de "licorne" après avoir levé au moins 150 millions d’euros en fonds propres et prévoit désormais de se développer dans des catégories de motos plus imposantes, a déclaré son fondateur à Reuters.

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