FICHE D'INFORMATION-Des entreprises du secteur de la défense signent des accords lors du forum industriel de l'OTAN

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Les entreprises du secteur de la défense des États membres de l'OTAN se sont réunies mardi à Ankara à l'occasion d'un forum industriel organisé en marge du sommet annuel de l'Alliance , au cours duquel plusieurs accords de coopération et d'approvisionnement dans le domaine de la défense devaient être annoncés.

Voici les accords annoncés à ce jour:

SAAB SAABb.ST Le fabricant suédois d’équipements de défense a déclaré que l’OTAN allait entamer des négociations officielles concernant l’acquisition de jusqu’à 10 avions de détection précoce et de contrôle aéroportés GlobalEye.

Le directeur général Micael Johansson a déclaré aux journalistes que l’entreprise pourrait commencer les livraisons dès 2030, et que le prix final se situerait entre 400 et 450 millions de dollars par appareil.

LOCKHEED MARTIN LMT.N , RHEINMETALL RHMG.DE Les deux entreprises du secteur de la défense ont signé mardi un protocole d'accord visant à produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, une initiative qui marquerait la première fabrication de ce missile balistique à courte portée en dehors des États-Unis.

NORTHROP GRUMMAN NOC.N Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré que les alliés achèteraient jusqu’à cinq drones de surveillance à haute altitude Northrop Grumman MQ-4C Triton, la Norvège, la Finlande, l’Allemagne et le Danemark ayant signé une lettre d’intention en vue de cet achat.

AIRBUS AIR.PA L’OTAN va mettre en service une flotte de transport aérien stratégique composée d’avions de transport A400M et renforcer sa flotte existante d’avions ravitailleurs et de transport A330 MRTT d’un appareil supplémentaire, a déclaré M. Rutte.

ISAR AEROSPACE La société allemande Isar Aerospace a signé un contrat avec la société canadienne Maritime Launch Services MAXQ.NLB afin de s'assurer l'accès aux infrastructures et aux services de lancement du Spaceport Nova Scotia et d'améliorer sa capacité de lancement orbital, a indiqué l'OTAN dans un communiqué.