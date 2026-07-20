FICHE D'INFORMATION-Commandes d'avions au salon aéronautique de Farnborough : Boeing et Airbus se livrent à une course aux contrats

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Les compagnies aériennes ont dévoilé leurs commandes d'avions à l'occasion de l'ouverture, lundi, du Salon aéronautique international de Farnborough; d'autres annonces sont attendues cette semaine lors de cet événement britannique, l'un des plus grands rassemblements mondiaux du secteur. Toutefois, des sources du secteur ont déclaré s'attendre à ce que les transactions soient en deçà des prévisions de 800 appareils ou plus, car Airbus AIR.PA et Boeing BA.N continuent de faire face à des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et à des goulots d'étranglement au niveau de la production.

Voici les principales transactions conclues à ce jour.

SMBC AVIATION CAPITAL Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé que la plateforme mondiale de financement aéronautique et société de location a commandé 100 avions 737 MAX, dont 60 737-10 et 40 737-8.

Cette commande de 737-10 représente le premier achat par SMBC Aviation Capital de la variante la plus spacieuse de la famille 737 MAX.

RIYADH AIR La compagnie aérienne saoudienne a levé les options portant sur 28 Boeing 787 Dreamliner issues d’une commande passée en 2023, convertissant 20 de ces appareils en variante 787-10, plus spacieuse.

Elle a également confirmé une commande de six Airbus A350-1000, portant ainsi à 31 le nombre total d’appareils A350-1000 fermement commandés.

PHILIPPINE AIRLINES Boeing a annoncé une nouvelle commande portant sur un maximum de 20 biréacteurs gros-porteurs 787-10 Dreamliner de la part de Philippine Airlines, comprenant 15 commandes fermes et cinq options, alors que les deux partenaires renforcent une relation qui dure depuis 80 ans.

Si Philippine Airlines exploite depuis longtemps des appareils Boeing, notamment ses 777-300ER actuels, la compagnie n’a encore jamais exploité le 787-10 Dreamliner de Boeing.

AUTRES ACCORDS La compagnie japonaise Skymark Airlines a conclu un accord avec Aviation Capital Group pour la location de sept biréacteurs à fuselage étroit Boeing 737 MAX 10, dont les livraisons débuteront en 2028. La première commande Airbus du salon a été annoncée sous la forme d’un engagement portant sur deux hélicoptères H135 supplémentaires de la part du National Police Air Service britannique, portant ainsi à neuf le nombre total d’appareils du programme de renouvellement de la flotte. Les livraisons sont prévues en 2028.

COMMANDES DE MOTEURS British Airways a annoncé lors du salon qu’elle avait choisi les moteurs Pratt & Whitney GTF pour un maximum de 63 Airbus A320neo à venir: 33 commandes fermes et 30 options. Le bailleur de matériel aéronautique BOC Aviation, basé à Singapour, a passé sa plus importante commande de moteurs à ce jour, s'engageant à acheter et à prendre en option jusqu'à 300 moteurs CFM International pour soutenir l'expansion de sa flotte d'avions à fuselage étroit Airbus et Boeing.