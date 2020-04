Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat veut relancer sa production en Italie dès la levée du confinement Reuters • 02/04/2020 à 16:53









FIAT VEUT RELANCER SA PRODUCTION EN ITALIE DÈS LA LEVÉE DU CONFINEMENT MILAN (Reuters) - Fiat Chrysler prévoit un redémarrage de trois de ses sites en Italie dès que les mesures de restriction seront levées, a déclaré jeudi un représentant syndical, ajoutant que les organisations du personnel seraient particulièrement vigilantes sur les mesures sanitaires prises par le constructeur automobile. Le président du conseil italien, Giuseppe Conte, a décidé mercredi de prolonger le confinement mis en place depuis le 9 mars jusqu'au 13 avril au moins, malgré le plus faible bilan quotidien en termes de décès depuis le 26 mars. Gianluca Ficco, représentant du syndicat de la métallurgie UILM, a déclaré que les syndicats avaient entamé des discussions avec Fiat Chrysler (FCA) pour s'assurer que toutes les mesures requises en matière de santé et de sécurité seraient respectées dans les usines en vue de leur redémarrage. "Pour le moment, la date que nous envisageons est le 14 avril", a-t-il déclaré. Les sites concernés sont l'usine de Melfi, dans le sud du pays, où sont assemblés des Jeep Compass et de nouveaux modèles hybrides, celle d'Atessa, qui produit des utilitaires, et l'usine Mirafiori de Turin, d'où sortira la nouvelle 500 électrique, a-t-il ajouté. Un porte-parole de FCA a confirmé jeudi que si les autorités autorisaient la reprise de l'activité après le 13 avril, ces trois sites seraient la priorité du groupe. (Giulio Piovaccari; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)

