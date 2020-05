Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat dit que les termes de la fusion avec PSA n'ont pas changé Reuters • 05/05/2020 à 15:04









MILAN, 5 mai (Reuters) - Les termes du projet de fusion entre Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI FCAU.N et PSA PEUP.PA n'ont pas changé, a déclaré mardi l'administrateur délégué du constructeur italo-américain, Mike Manley, lors de la présentation des résultats financiers du groupe au premier trimestre, marqués par une perte nette de 1,69 milliard d'euros. FCA reste attaché à cette fusion malgré le contexte "inattendu et sans précédent" provoqué par la pandémie de coronavirus. "Les termes de l'opération n'ont pas évolué" et FCA reste "attaché à la finalisation de la transaction d'ici la fin de cette année ou début 2021", a dit Mike Manley. (Giulio Piovaccari version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +2.18% PEUGEOT Euronext Paris +3.50%