Fiat Chrysler rappelle plus de 900.000 voitures aux Etats-Unis

10 juillet (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles FCAU.N a annoncé vendredi qu'il allait rappeler 925.239 de ses anciens modèles de véhicules aux États-Unis après 14 incendies potentiellement liés à des couvercles d'airbags défectueux. Le rappel concerne les modèles Dodge Nitro produits entre 2007 et 2011 ainsi que les modèles Chrysler Town & Country et Dodge Grand Caravan produits entre 2008 et 2010, a déclaré le constructeur italo-américain. Cette décision fait suite à une enquête ayant révélé que ces véhicules étaient équipés de certaines attaches qui peuvent se desserrer et se désengager avec le temps. En cas de déploiement d'un airbag côté conducteur, les attaches pourraient agir comme des projectiles. Fiat Chrysler a déclaré qu'aucune des blessures potentiellement liés à ces équipements ne concernait les occupants des sièges avant ou arrière. Le groupe a ajouté que les airbags n'étaient pas fournis par l'équipementier japonais Takata, mis en cause en 2017 pour des airbags défectueux qui ont conduit au plus important rappel de l'histoire de l'industrie automobile. (Sanjana Shivdas, Blandine Hénault pour la version française)

