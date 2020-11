Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler : feu vert des obligataires Peugeot à la fusion Cercle Finance • 13/11/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce le succès de la consultation des porteurs d'obligations au sujet du projet de fusion avec FCA (Fiat Chrysler Automobiles), après avoir recueilli une très large majorité des voix à l'issue de chaque assemblée générale des porteurs. Le constructeur français a aussi obtenu les autorisations requises de la part de ses banques partenaires pour ses deux lignes de crédit renouvelable de trois milliards d'euros chacune, attestant de leur confiance dans sa stratégie en vue de la création de Stellantis. La fusion devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, comprenant l'approbation de l'opération par les actionnaires et la satisfaction des exigences antitrust et autres exigences réglementaires.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.