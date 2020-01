Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler et Foxconn projettent une coentreprise de voitures électriques Reuters • 16/01/2020 à 22:54









MILAN, 16 janvier (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI et Hon Hai, maison-mère de Foxconn 601138.SS 6088.HK , qui assemble les iPhone d'Apple, prévoient de créer une coentreprise pour construire des véhicules électriques et pour développer des véhicules connectés, a annoncé Hon Hai 2317.TW jeudi. Cette coentreprise serait détenue à parité par le constructeur automobile italo-américain et par le groupe taiwanais, dont la participation directe n'excéderait toutefois pas 40%. Les véhicules construits par cette coentreprise seraient destinés au marché chinois mais de nombreux détails de cette collaboration restent à régler, a dit une source proche du dossier, ajoutant qu'un accord définitif devrait être signé dans les mois à venir. Fiat Chrysler a signé le mois dernier un accord engageant avec le français PSA PEUP.PA en vue de leur fusion, une opération à 50 milliards d'euros qui donnera naissance au quatrième constructeur automobile mondial d'ici début 2021. FCA devrait commercialiser cette année son premier modèle entièrement électrique, une Fiat 500. (Giulio Piovaccari à Milan, avec Paul Lienert à Detroit version française Bertrand Boucey)

