Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler : en hausse malgré une perte trimestrielle Cercle Finance • 05/05/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grimpe de 2,1% en début d'après-midi à Milan, malgré la publication d'une perte ajustée par action de 0,30 euro au titre des trois premiers mois de 2020, là où le consensus espérait le maintien d'un BPA ajusté légèrement positif. Le constructeur automobile -qui possède par exemple les marques Jeep ou Alpha Romeo- a préservé une marge opérationnelle ajustée positive, en baisse de 4,1 points à 0,3%, pour des revenus en recul de 16% à moins de 20,6 milliards. S'il a retiré en mars ses objectifs annuels en raison des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, le groupe italo-américain se dit 'pleinement préparé à reprendre la production dès que les conditions le permettront'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.