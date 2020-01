Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fiat Chrysler : en discussions avec Foxconn Cercle Finance • 17/01/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) confirme être en discussions avec Foxconn concernant la possible création d'une coentreprise à parité pour développer et construire en Chine des véhicules à batteries électriques de nouvelle génération. Les deux groupes, qui envisagent aussi de s'engager dans l'activité IoV (Internet of Vehicles), précisent être dans un processus devant conduire à un accord préliminaire, première étape avant un possible accord définitif qui pourrait être conclu dans les tous prochains mois.

