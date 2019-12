FIAT CHRYSLER en délicatesse avec le fisc italien ?

(AOF) - Le fisc italien estimerait que Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aurait sous-estimé de 5,6 milliards de dollars la valeur de ses activités aux Etats-Unis à la suite de l'acquisition de Chrysler par Fiat, a rapporté mercredi soir Bloomberg. Cet audit pourrait exposer le constructeur automobile à une taxe approchant les 1,5 milliard de dollars, ajoute le média. Des discussions sont toutefois actuellement en cours et pourraient conduire à une réduction significative de ce montant.

